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    Neslihan Atagül'ün güzellik sırrı

    Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün çok merak edilen güzellik sırları öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 07:51
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 08:41
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    Neslihan Atagül'ün güzellik sırrı

    Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkan Neslihan Atagül'ün cilt bakım sırrı ortaya çıktı.

    MEYVE PEELİNGİ

    Yurt içi ve yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Atagül, bol bol su içmeyi ihmal etmezken taze meyvelerle cildine peeling yaptığı öğrenildi.

    YÜZÜNE BUZ SÜRÜYOR

    Dudaklarının sağlığı için de bal sürdüğü öne sürüldü. Oyuncunun her gün yüzüne buz kompresi uyguladığı da söyleniyor.

    Neslihan Atagül ün güzellik sırrı #1Neslihan Atagül ün güzellik sırrı #2

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