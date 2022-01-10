Nesrin Cavadzade koronavirüse yakalandı

Koronavirüs vaka sayısındaki artış Üç Kuruş dizisini de etkiledi.

Ekranların yeni dizisi Üç Kuruş'tan bir kötü haber daha geldi. Dizi ekibi Uraz Kaygılaroğlu ve yönetmen Sinan Öztürk’ün koronaya yakalanması nedeniyle çekimlere başlayamamıştı. Bu sırada dizinin Bahar’ı Nesrin Cavadzade’nin de salgından etkilendiği ortaya çıktı.

SEVGİLİSİNE DE BULAŞTIRDI

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan oyuncu evde karantinaya girdi. Öte yandan Nesrin Cavadzade ile aynı evde yaşayan sevgilisi Gökhan Alkan da virüsten nasibini aldı.

Yakışıklı oyuncunun da sevgilisinin ardından koronaya yakalandığı öğrenildi.