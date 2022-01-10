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- Nesrin Cavadzade koronavirüse yakalandı
Nesrin Cavadzade koronavirüse yakalandı
Koronavirüs vaka sayısındaki artış Üç Kuruş dizisini de etkiledi.
- Haber Merkezi
- 10.01.2022 - 08:50
Ekranların yeni dizisi Üç Kuruş'tan bir kötü haber daha geldi. Dizi ekibi Uraz Kaygılaroğlu ve yönetmen Sinan Öztürk’ün koronaya yakalanması nedeniyle çekimlere başlayamamıştı. Bu sırada dizinin Bahar’ı Nesrin Cavadzade’nin de salgından etkilendiği ortaya çıktı.
SEVGİLİSİNE DE BULAŞTIRDI
Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan oyuncu evde karantinaya girdi. Öte yandan Nesrin Cavadzade ile aynı evde yaşayan sevgilisi Gökhan Alkan da virüsten nasibini aldı.
Yakışıklı oyuncunun da sevgilisinin ardından koronaya yakalandığı öğrenildi.