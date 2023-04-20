Neymar ikinci kez baba oluyor Dünyaca ünlü futbolcu Neymar ile influencer sevgilisi Bruna Biancardi bebek beklediklerini duyurdu.

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PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar bir süredir 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bruna Biancardi aşk yaşıyor.

Daha önce baba olma sevinci yaşayan Neymar, ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.

11 yaşında oğlu

Neymar ile eski sevgilisi Carolina Dantas'ın 11 yaşında bir oğlu var.

Yaklaşık 2 aydır sakat olan Neymar'ın sevgilisi Bruna Biancardi hamile, Dünyaca ünlü futbolcu, ilişkilerinin ilk meyvesini almayı bekliyorlar.

Duygusal bir mesajla bebeklerini beklediklerini duyuran Bruna Biancardi şunları söyledi:

"Gelişinizi planlıyoruz"

"Hayatınızın hayalini kuruyoruz, gelişinizi planlıyoruz ve aşkımızı tamamlamak için burada olduğunuzu bilmek günlerimizi çok daha mutlu ediyor.

"Çabuk gel"

Seni şimdiden çok seven erkek kardeşin, büyükannen, büyükbaban, amcaların ve teyzelerinle güzel bir aileye geleceksin! Çabuk gel oğlum/kızım, seni bekliyoruz!"