Nick Cannon bir yılda dört kez baba oldu

Nick Cannon bir yılda dört kez baba oldu

Şarkıcı Mariah Carey ile evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocuğu bulunan ABD'li oyuncu Nick Cannon2un 4 çocuğu daha oldu.

Dünyaca ünlü oyuncu Nick Cannon, bir yılda üç ayrı kadından dört çocuk sahibi oldu. Toplam yedi çocuğu bulunan Cannon, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

"İSTEYEREK BABA OLDUM"

40 yaşındaki oyuncu, çocuklarının annelerinin de en az kendisi kadar ebeveyn olmak istediklerini söyledi. Nick Cannon, çok sayıda çocuğunun olmasından mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi: Bütün çocuklarıma isteyerek sahip oldum. Hiçbiri kazara olmadı.

"İSTESEYDİM DAHA ÇOK YAPARDIM"

Ünlü oyuncu, sosyal medyada ardı ardına bebek sahibi olmasıyla ilgili yapılan eleştiriler hakkında da konuştu. Büyüyen ailesine yönelik bu nefretin farkında olduğunu da sözlerine ekleyen Nick Cannon, program sırasında, "Eğer isteseydim bir yıl içinde daha çok çocuğum da olurdu ama bunu istemedim" ifadelerini kullandı.