Rap şarkıcısı Nicki Minaj, hamile olduğunu açıkladı.

Sahnede Nicki Minaj adını kullanan 37 yaşındaki Amerikalı rap'çi Onika Tanya Maraj, sosyal medya hesabından hamilelik fotoğraflarını paylaşarak, hayranlarına anneliğe hazırlandığını açıkladı.

"TEŞEKKÜRLER"

Ünlü şarkıcı bir paylaşımında, "Aşk. Evlilik. Bebek arabası. Heyecan ve şükranla doluyum. Tüm iyi dilekleriniz için hepinize teşekkürler" ifadesini kullandı.

​Nicki Minaj, geçen yıl eski arkadaşı Kenneth Petty ile evlenmişti.