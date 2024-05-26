Nicki Minaj, Hollanda'da gözaltına alındı ABD’li şarkıcı Nicki Minaj'ın Amsterdam Schiphol havaalanında gözaltına alındığını öğrenildi.

ensonhaber.com

Nicki Minaj'ın konserleri sürerken, hayranlarını şaşırtan bir haber gündeme geldi.

Minaj, Amsterdam’da Schiphol Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Minaj, İngiltere'nin Manchester şehrinde vereceği konser öncesi yanında bulunan uyuşturucuyu ülke dışına çıkarmaya çalışması nedeniyle gözaltına alındı.

Sosyal medyadan paylaşım yaptı

41 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polisin tüm bagajlarını aramak istediğini söylerken "Şimdi esrar bulduklarını ve başka yetkililerin diğer hazır ruloları tartmak için buraya gelmesi gerektiğini söylediler." ifadelerini kullandı.

Hollanda polisi, Minaj'ın gözaltına alındığını doğruladı ve bu tür maddelerin ülke dışına çıkarılmasının yasak olduğunu ifade etti. Minaj, perşembe günü Amsterdam'da sahneye çıkmıştı.

2 konseri daha var

Ünlü şarkıcının 2 Haziran’da şehirde bir konser daha vereceği biliniyor.