Nihan Ünsal, Burak Sergen'e dava açtı

Nihan Ünsal, son dönemde Sergen'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle harekete geçti

Oyuncu Burak Sergen, nisan ayında koronavirüse yakalanmıştı. Yoğun bakımda 1 ay yaşam savaşı veren Sergen, taburcu olduktan sonra haziran ayında kendisinden 28 yaş küçük olan Nihan Ünsal’la evlenmişti.

Nihan Ünsal’ın, İzmirli iş insanı Özer Kaçmaz’la el ele çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Nihan Ünsal görüntülerin eski olduğunu öne sürse de Burak Sergen boşanma davası açmıştı.

"KİMSEDEN DESTEK GÖRMEDİM"

Hastanede yattığı günlerde çevresinden hiç destek görmediğini belirten Sergen, "En zor günümde Gizem ve evladım vardı yanımda. Onun dışında iki kişidir. Çevremden hiç destek görmedim." ifadelerini kullanmıştı.

Sergen'in son dönemdeki açıklamaları nedeniyle kendisiyle ilgili olumsuz bir algı oluşturulduğunu düşünen Ünsal, mahkemeye başvurdu.

"YANINDAYDIM"

Sergen'in hastalık sürecinde yanında olduğunu dile getiren Nihan Ünsal, "COVID'in en yaygın olduğu dönemde hayatımı riske edip hastanede yanında kaldım. En kötü dönemlerinde kimse yanında değilken ben onun yanındaydım." dedi.

ARTIK KONUŞMAK YASAK

Kendisine karşı oluşturulan yanlış algıdan dolayı üzüntü yaşadığını açıklayan Ünsal, avukatına talimat vererek Sergen'e dava açtı. Uzaklaştırma kararı çıkarsa ünlü oyuncu, boşanma aşamasında olduğu Nihan Ünsal ile ilgili konuşamayacak.