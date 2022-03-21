Petrol
111.39
3.21%
Euro
16.40
0.19%
Dolar
14.84
0.33%
Altın
918.85
0.54%
Borsa
2158
0.62%
Bitcoin
607.894
-1.44%
BTXN Coin
39.15
-0.33%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Nihat Doğan, annesi için dua istedi

    Ablasını koronavirüsten kaybeden Nihat Doğan'ın annesinden de kötü haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 10:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nihat Doğan, annesi için dua istedi

    Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle ablasını kaybeden Nihat Doğan, annesi için dua istedi.

    Doğan, kronik böbrek hastası olan annesi Fatma Doğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ünlü şarkıcı takipçilerinden ve hayranlarından dua istedi.

    "CANIM ANAM"

    Doğan, 322 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 74 yaşındaki annesiyle birlikte çekilen fotoğrafı paylaştı ve altına şu notu düştü: ''Maalesef Canım anam covid 19'a yakalandı. Sizlerden anam için dua bekliyorum lütfen dualarınızı esirgemeyin. Rabbim deva derman bekleyen başta annem olmak üzere tüm hastalarımıza şafi isminin hürmetine şifa versin."

    Nihat Doğan, annesi için dua istedi #1

    Nihat Doğan, annesi için dua istedi #2


    İlginizi Çekebilir

    İlhan Palut: İkinci yarı hiçbir şey yapmadık
    Futbol

    İlhan Palut: İkinci yarı hiçbir şey yapmadık

    Kuyumculara mesleki yeterlilik belgesi formülü
    Ekonomi

    Kuyumculara mesleki yeterlilik belgesi formülü

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Görüş Bildir