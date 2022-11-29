Petrol
85.73
2.19%
Euro
19.3264
0.35%
Dolar
18.6371
0.06%
Altın
1.052
0.95%
Borsa
4920
0.00%
Bitcoin
313.449
1.47%
BTXN Coin
5.63
-2.76%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Nihat Doğan, Bahar Candan'ın annesiyle birlikte oldu iddiası

    İranlı hayranı ile evlenen ve eşi doğum için gün sayan Nihat Doğan'ın, Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 12:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nihat Doğan, Bahar Candan'ın annesiyle birlikte oldu iddiası

    5 milyon lira harcayıp güzellik merkezi açan ve zarara uğradığı için burayı kapatan Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la birbirine girdi.

    Kuliste yasak aşk iddiası

    Karşılıklı hakaretlerin edildiği kavgada, ortaya şoke eden bir iddia atıldı. Alan'ın iddiasına göre; Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Umut Candan, Al Sana Haber kulisinde birlikte oldu.

    Hamile eş üzgün

    Yaşanan tüm nu gelişmelerin ardından Nihat Doğan'ın hamile eşi Arzu Doğan'ın, Nihat Doğan'ı terk ederek İran'a gittiği iddia edildi.

    "Sen nasıl bir sapıksın"

    İddiayı ortaya atan Alan paylaşımında, "Sen nasıl bir sapıksın sen nasıl bir karaktersizsin?" dedi.

    Nihat Doğan, Bahar Candan ın annesiyle birlikte oldu iddiası #1

    Nihat Doğan, Bahar Candan ın annesiyle birlikte oldu iddiası #2


    Var Mısın Yok Musun'un sevilen ismiydi! Son halini görenler
    Medya

    Var Mısın Yok Musun'un sevilen ismiydi! Son halini görenler

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    85 ülkede ilk sırada! Netflix dizisi Wednesday konusu nedir, oyuncuları kimler? Wednesday dizi incelemesi
    Medya

    85 ülkede ilk sırada! Netflix dizisi Wednesday konusu nedir, oyuncuları kimler? Wednesday dizi incelemesi

    Görüş Bildir