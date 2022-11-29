Nihat Doğan, Bahar Candan'ın annesiyle birlikte oldu iddiası

İranlı hayranı ile evlenen ve eşi doğum için gün sayan Nihat Doğan'ın, Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edildi.

5 milyon lira harcayıp güzellik merkezi açan ve zarara uğradığı için burayı kapatan Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la birbirine girdi.

Kuliste yasak aşk iddiası

Karşılıklı hakaretlerin edildiği kavgada, ortaya şoke eden bir iddia atıldı. Alan'ın iddiasına göre; Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Umut Candan, Al Sana Haber kulisinde birlikte oldu.

Hamile eş üzgün

Yaşanan tüm nu gelişmelerin ardından Nihat Doğan'ın hamile eşi Arzu Doğan'ın, Nihat Doğan'ı terk ederek İran'a gittiği iddia edildi.

"Sen nasıl bir sapıksın"

İddiayı ortaya atan Alan paylaşımında, "Sen nasıl bir sapıksın sen nasıl bir karaktersizsin?" dedi.