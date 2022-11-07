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    Nihat Doğan büyük zarar etti

    Güzellik merkezi açan ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ödediği 5 milyon TL çöpe gitti.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 07:19
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 07:21
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    Nihat Doğan büyük zarar etti

    Sessiz sedasız 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkan sevgilisi Arezoo Gharlar'la evlenen Nihat Doğan'ın bu aralar canı çok sıkkın.

    Zarar büyük

    Daha çok para kazanmak için ticarete giren ünlü şarkıcı, 5 milyon TL harcayarak güzellik merkezi açmıştı. Nihat Doğan bu sektörde umduğunu bulamadı. Büyük zarar eden Doğan açtığı merkezi kapattı.

    "Keşke açmasaydım"

    Çok pişman olan nihat Doğan'ın yakın çevrsine dert yandığı öğrenildi. Doğan'ın yakınlarına "Keşke franchising almasaydım ve güzellik işlerine girmeseydim” diye dert yandı.

    Nihat Doğan büyük zarar etti #1

    Nihat Doğan büyük zarar etti #2


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