Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesi sonrasında ünlü avukatın eşi Ece Erken'i hedef alan Nihat Doğan, kendisini eleştiren Seren Serengil'e cevap verdi.

Nihat Doğan, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili konuşmuş ve Ece Erken'le ilgili de düşüncülerini dile getirmişti. Ece Erken'i hedef alan Doğan, "Ece geçmişte bir kadının canını yaktı. Şafak Bey'in eski eşi Benan Hanım çocuklarının babasını da kaybederek iki kere öldü." diyerek sert ifadeler kullanmıştı.

SEREN'E SİNİRLENDİ

Bu açıklamalardan sonra Seren Serengil ise Ece Erken'i savunarak "Ona haksızlık yapan beni karşısında bulur." dedi. Bu ifadeleri izleyen Nihat Doğan, çok sinirlendi ve sunucusu olduğu programda Seren Serengil'e seslendi:

Nihat Doğan, Ece Erken'i savunan Seren Serengil'e cevap verdi ViDEO

"GAYRİ MEŞRU AŞKI MEŞRULAŞTIRIYORDUN"

"Benim için kıymetlisin ama bize yayıncılık dersi veremezsin. Sen nasıl Gülben Ergen'in birileriyle yaşadıklarına kızıyorsan, Hadise'nin her şeyini konuşuyorsan aynı eylemi yapan arkadaşını aklayıp paklayamazsın. Ortada ahlaksızlık varsa babam olsa söylerim. Ben uğursuz gelmiş olabilir dedim... Gayri meşru aşkı meşrulaştırıyorsun. O zaman senin zina ile alakalı kelime etmeye hakkın yoktur. Sen konuşamazsın. Senin arkadaşın zina yaptı, onu aşk diye pazarlıyorsunuz."



