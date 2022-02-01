Nihat Doğan: Ece geçmişte bir kadının canını yaktı

Nihat Doğan'dan tepki çeken bir Ece Erken açıklaması daha geldi.

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası Nihat Doğan, tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

"KAÇ PARA İÇİN KOCAN ÖLDÜRÜLDÜ"

Doğan açıklamasında, "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece?" demişti.

"BENAN HANIM İKİ KERE ÖLDÜ"

Nihat Doğan bu sefer, Şafak Mahmutyazıcıoğu’nun ilk eşini de konuya dahil etti. Doğan açıklamasında; "Benan Hanım iki kere öldü. Hem kocası elinden alındı hem de çocuklarının babasını toprağa verdi. Tabii ki Ece’nin acısını anlıyorum ve paylaşıyorum. Kocasının cenazesine sahip çıkışı, dik duruşu takdire şayan olsa da Ece’nin geçmişte bir kadının canını yakması, kocasını elinden almak için yapmış olduğu bütün kötülükler de geçmişi temizlemez. Bazı kadınlar bazı erkeklere, bazı erkekler de bazı kadınlara çok iyi gelebilir, uğursuz da gelebilir." yorumunda bulundu.