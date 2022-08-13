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    Nihat Doğan'dan İranlı eşine romantik mesaj

    1 yıldır birlikte olduğu İranlı hayranı ile nikah masasına oturan Nihat Doğan, mutlu gününden kareleri Instagram’dan paylaştı. Doğan eşi için “Sen bana Allah’ın verdiği ödülsün” ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 17:09
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    Nihat Doğan'dan İranlı eşine romantik mesaj

    Şarkıcı Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu İranlı hayranı ile nikah masasına oturmuştu.

    İranlı eşi Arzu Doğan'ın hamileliğinin ardından düğünü erkene aldıklarını açıklayan şarkıcı, “Dini nikâhımız yapılmıştı. Düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık.” dedi.

    Kaynana ile gelin aynı karede

    Nihat Doğan, nikahtan günler sonra eşi ile birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

    Fotoğraflarda Doğan’ın annesi ile eşinin yan yana olduğu kareler ise dikkat çekti.

    Nihat Doğan dan İranlı eşine romantik mesaj #1

    “Sonsuza kadar birlikte yaşamak dileğiyle”

    Öte yandan şarkıcı, fotoğrafın altına romantik bir de not düştü.

    Doğan, çiçeği burnunda eşi için “Sen bana Allah’ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak ve yaşlanmak dileğiyle dünyam benim.” ifadelerini kullandı.

    Nihat Doğan dan İranlı eşine romantik mesaj #2

    Nihat Doğan dan İranlı eşine romantik mesaj #3


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