Nihat Doğan, Alişan'ın "Buse'yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" açıklamasına tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Alişan'a "Buse'yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" açıklaması sonrası tepkiler gelmeye devam ediyor.

Alişan'a bir tepki de 'Al Sana Haber' programıyla ekrana gelen Nihat Doğan'dan geldi.

"BUSE'Yİ DE KINIYORUM"

"Alişan ne zaman evlendi. Çocuğu ne zaman oldu? Evlendikten 7 ay sonra çocuk oldu! Alişan'ı kınıyorum" diyen Doğan, "Bırakın bu işleri... İmam nikahı mı oldu! Hayır düğünden bir gün önce Nihat Hatipoğlu yaptı. Alişan'ı kınıyorum. Buse buna sessiz kalırsa Buse'yi de kınıyorum.

Nihat Doğan'ın Alişan yorumu kavga çıkarır ViDEO



DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI'NA SESLENDİ

Her türlü kendiniz yalayıp, yutuyorsunuz. Esenyurt'tasınız, ekran önüne gelince de maşallah, Diyanet İşleri Başkanı olacaksınız. Buradan sesleniyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'na İzzet YıldızHan'ı, yardımcılığına da Alişan'ı atayın olsun bitsin.