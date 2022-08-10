Nihat Doğan'ın düğününde çekildiği öne sürülen bir görüntü tepki topladı.

Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile sessiz sedasız evlendi. Bebek bekledikleri iddia edilen çiftin bir de düğün görüntüsü ortaya çıktı.

Düğünde silah

Düğün töreninde ünlü şarkıcı, sevdikleriyle halay çekiyor. O esnada halay başındaki bir kişi de Doğan'ın kulağına bir şeyler söyledikten sonra kalabalığın arasına girerek bir çocukların gözü önünde havaya ateş açıyor.

Havaya ateş edildiği esnada halaydan çıkan bir kadının apar topar çocuğunu uzaklaştırdığı görüldü.

Nihat Doğan'ın düğününde silah sıkıldı VİDEO



"Dini nikahımız vardı"

Düğünden sonra açıklama yapan Doğan, “Dini nikahımız yapılmıştı, Düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikahı kıydık.

Dostlarımız haber vermeden evlendiğimiz için kırılmış ama bebek için elimizi çabuk tutmak istedik. ” diye konuştu.