Nihat Hatipoğlu, rahatsızlandı

Hasta olduğu iddialarıyla gündeme gelen Nihat Hatipoğlu'nun asistanından açıklama geldi.

Uzun yıllardır ekranlarda dini programlar yapan ve milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip edilen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ilgili sosyal medyada koronavirüs olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. İddialar ardından Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından ise bir paylaşım yapıldı.

"ÖZEL DUA İSTİYORUM"

Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.” açıklamasına yer yerildi. Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Nihat Hatipoğlu'nun ciğerleriyle ilgili bir sorun yaşadığı öğrenildi.

CİĞERLERİ HASTA

Hatipoğlu'nun asistanı hocanın koronavirüs olmadığı, ciğerlerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.