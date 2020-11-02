Nilay Deniz, boşanıyor

3 yıl önce evlendiği görüntü yönetmeni Erçin Karabulut ile boşanma kararı aldı.

Son olarak "Çatı Katı Aşk" dizisinde başrol oynayan Nilay Deniz, 27 yaşındaki oyuncu 3 yıl önce görüntü yönetmeni Erçin Karabulut'la evlenmişti. Fikir ayrılığı yaşayan çift evlerini ayırdı.

HER ŞEYİ SİLDİ

Eşinin soyadını ve beraber mutlu günlerde çektikleri video ve fotoğrafları da silen Nilay Deniz, boşanmanın ardından hayatına yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

"AŞKLARIMI GÜZEL YAŞADIM"

Daha önce verdiği bir röportajda yaşadığı aşklarla ilgili konuşan Deniz, "Çok aşk acısı çektim. Çok da mutlu olduğum zamanlar oldu aşkta. Heyecan da duydum. Ben aşklarımı güzel yaşadım ya" diye konuşmuştu.