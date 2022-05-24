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    Nilperi Şahinkaya, Cannes'da bikinisiyle poz verdi

    Nilperi Şahinkaya, ten rengi bikinisiyle Cannes'da sezonu açtı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 14:50
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    Nilperi Şahinkaya, Cannes'da bikinisiyle poz verdi

    Şu sıralar Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'deki performansıyla ilgili gündeme gelen başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, Cannes Film Festivali için soluğu Fransa'da aldı.

    Ten rengi bikinisiyle poz verdi

    Güzel oyuncu yaz sezonunu da burada açtı. Nilperi Şahinkaya, ten rengi, göğsünün tekinde gül detayı bulunan bikini pozuyla beğeni topladı.

    Güzel oyuncu, güneşi görünce şezlonga yayılıp arkadaşlarıyla keyif yaptı.

    Kendisine gelen mesajları paylaşmıştı

    Şahinkaya geçtiğimiz günlerde, kendisini şoke eden mesajlar aldığını söyleyerek bu mesajları anlatmıştı. Güzel oyuncu açıklamasında, "Yere yatsam beni çiğner misin? Ayaklarını yıkayabilir miyim?’ diyenler oldu. Bütün kadınların başına geliyor. Ben çok tuhaf buluyorum." demişti.

    Nilperi Şahinkaya, Cannes da bikinisiyle poz verdi #1

    Nilperi Şahinkaya, Cannes da bikinisiyle poz verdi #2


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