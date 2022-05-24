Nilperi Şahinkaya, Cannes'da bikinisiyle poz verdi

Nilperi Şahinkaya, ten rengi bikinisiyle Cannes'da sezonu açtı.

Şu sıralar Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'deki performansıyla ilgili gündeme gelen başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, Cannes Film Festivali için soluğu Fransa'da aldı.

Ten rengi bikinisiyle poz verdi

Güzel oyuncu yaz sezonunu da burada açtı. Nilperi Şahinkaya, ten rengi, göğsünün tekinde gül detayı bulunan bikini pozuyla beğeni topladı.

Güzel oyuncu, güneşi görünce şezlonga yayılıp arkadaşlarıyla keyif yaptı.

Kendisine gelen mesajları paylaşmıştı

Şahinkaya geçtiğimiz günlerde, kendisini şoke eden mesajlar aldığını söyleyerek bu mesajları anlatmıştı. Güzel oyuncu açıklamasında, "Yere yatsam beni çiğner misin? Ayaklarını yıkayabilir miyim?’ diyenler oldu. Bütün kadınların başına geliyor. Ben çok tuhaf buluyorum." demişti.