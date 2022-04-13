Petrol
106.59
1.86%
Euro
15.83
0.11%
Dolar
14.58
-0.14%
Altın
922.32
0.02%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
585.000
-1.81%
BTXN Coin
30.35
-2.47%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C

    Nilüfer: Ben de Marmaray'a binmedim

    Nilüfer, meslektaşı Ajda Pekkan gibi Marmaray'ı merak ettiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 12:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nilüfer: Ben de Marmaray'a binmedim

    Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden 66 yaşındaki ünlü şarkıcı Nilüfer, önceki gün kızı kızı Ayşe Nazlı ile Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı.

    Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen şarkıcı, samimi bir itirafta bulundu. Nilüfer, Ajda Pekkan gibi toplu taşıma araçlarını hiç kullanmadığını ve merak ettiğini söyledi.

    Nilüfer de Marmaray'ı merak ediyor

    Nilüfer, Ajda Pekkan'ın, "Marmaray'a hiç binmedim." sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ben de binmedim, ne yalan söyleyeyim? Toplu taşımayı pek kullanamıyorum." ifadelerini kullandı.

    "Marmaray'ı çok merak ediyorum"

    Geçtiğimiz haftalarda röportaj veren Ajda Pekkan, ünlü olmanın çok büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirmiş, "İstanbul'u gönlümce gezmek istiyorum ama olmuyor. Mesela Kapalıçarşı'yı, Tahtakale'yi, Perşembe Pazarı'nı veya Galata'yı gezmek istiyorum ama uzun yıllardır buralara gitmiyorum. İçimde ukdedir bu. Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmaray'ı çok merak ediyorum. Vapura binmek de çok istiyorum. Deniz albayıydı babam, onunla binerdik küçükken. O günler hala aklıma geliyor." demişti.

    Nilüfer: Ben de Marmaray a binmedim #1

    Nilüfer: Ben de Marmaray a binmedim #2

    Nilüfer: Ben de Marmaray a binmedim #3

    Nilüfer: Ben de Marmaray a binmedim #4


    İlginizi Çekebilir

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Atakan Karazor, Beşiktaş için pahalı geldi
    Transfer dosyası

    Atakan Karazor, Beşiktaş için pahalı geldi

    Tevfik Özlü: Mutaston, koronavirüsü azalttı
    Sağlık

    Tevfik Özlü: Mutaston, koronavirüsü azalttı

    Görüş Bildir