Nilüfer: Ben de Marmaray'a binmedim

Nilüfer, meslektaşı Ajda Pekkan gibi Marmaray'ı merak ettiğini söyledi.

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden 66 yaşındaki ünlü şarkıcı Nilüfer, önceki gün kızı kızı Ayşe Nazlı ile Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı.

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen şarkıcı, samimi bir itirafta bulundu. Nilüfer, Ajda Pekkan gibi toplu taşıma araçlarını hiç kullanmadığını ve merak ettiğini söyledi.

Nilüfer de Marmaray'ı merak ediyor

Nilüfer, Ajda Pekkan'ın, "Marmaray'a hiç binmedim." sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ben de binmedim, ne yalan söyleyeyim? Toplu taşımayı pek kullanamıyorum." ifadelerini kullandı.

"Marmaray'ı çok merak ediyorum"

Geçtiğimiz haftalarda röportaj veren Ajda Pekkan, ünlü olmanın çok büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirmiş, "İstanbul'u gönlümce gezmek istiyorum ama olmuyor. Mesela Kapalıçarşı'yı, Tahtakale'yi, Perşembe Pazarı'nı veya Galata'yı gezmek istiyorum ama uzun yıllardır buralara gitmiyorum. İçimde ukdedir bu. Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmaray'ı çok merak ediyorum. Vapura binmek de çok istiyorum. Deniz albayıydı babam, onunla binerdik küçükken. O günler hala aklıma geliyor." demişti.