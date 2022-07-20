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- Nisa Bölükbaşı, milyonluk imzayı attı
Nisa Bölükbaşı, milyonluk imzayı attı
Survivor All Star'ın şampiyonu Nisa Bölükbaşı'na reklam teklifi yağıyor.
- Haber Merkezi
- 20.07.2022 - 10:16
- Güncelleme : 20.07.2022 - 10:37
Survivor şampiyonu olduğu için sürekli eleştirilen Nisa Bölükbaşı, İstanbul'a döner dönmez teklif yağmuruna tutulmaya başlandı.
İçecek firmasının teklifini kabul etti
Genç yarışmacı özellikle reklamcıları peşinde koşturmaya başladı. 5 farklı markadan teklif alan Bölükbaşı, bir içecek firmasıyla anlaştı.
Milyonluk anlaşma
Bölükbaşı o imzayı atarak milyonluk bir reklam kampanyası anlaşması yaptı. Firmanın son reklam yüzü Aleyna Tilki olmuştu. Bölükbaşı, böylece Tilki'den bayrağı devralmış oldu. Yakında televizyon, bilboardlarda ve dijital medyada yer alacak olan reklam filmleri şimdiden merak konusu oldu.