Petrol
105.71
-1.53%
Euro
18.0028
0.19%
Dolar
17.5822
0.13%
Altın
965.44
-0.08%
Borsa
2508
0.25%
Bitcoin
410.544
7.73%
BTXN Coin
7.56
2.16%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Nisa Bölükbaşı, milyonluk imzayı attı

    Survivor All Star'ın şampiyonu Nisa Bölükbaşı'na reklam teklifi yağıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 10:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nisa Bölükbaşı, milyonluk imzayı attı

    Survivor şampiyonu olduğu için sürekli eleştirilen Nisa Bölükbaşı, İstanbul'a döner dönmez teklif yağmuruna tutulmaya başlandı.

    İçecek firmasının teklifini kabul etti

    Genç yarışmacı özellikle reklamcıları peşinde koşturmaya başladı. 5 farklı markadan teklif alan Bölükbaşı, bir içecek firmasıyla anlaştı.

    Milyonluk anlaşma

    Bölükbaşı o imzayı atarak milyonluk bir reklam kampanyası anlaşması yaptı. Firmanın son reklam yüzü Aleyna Tilki olmuştu. Bölükbaşı, böylece Tilki'den bayrağı devralmış oldu. Yakında televizyon, bilboardlarda ve dijital medyada yer alacak olan reklam filmleri şimdiden merak konusu oldu.

    Nisa Bölükbaşı, milyonluk imzayı attı #1


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye'de en çok kullanılan emojiler belli oldu
    Teknoloji

    Türkiye'de en çok kullanılan emojiler belli oldu

    Pink Martini, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak
    Kültür Sanat

    Pink Martini, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir