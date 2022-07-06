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    Nisa Bölükbaşı, sokakta kupayla geziyor

    Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star kupasıyla geziyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 11:39
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    Nisa Bölükbaşı, sokakta kupayla geziyor

    Survivor 2022 All Star’ın birincisi Nisa Bölükbaşı önceki gün Nişantaşı’nda şampiyonluğu büyük tartışmalara neden olan kupasıyla objektiflere yansıdı.

    Kupayı yanından ayırmıyor

    Altı ay önce, yarışma başlamadan kedilerini emanet eettiği arkadaşının evinden  çıkan Bölükbaşı, elinde taşıdığı şampiyonluk kupasını itinayla kendisini almaya gelen otomobilin bagajına koydu.

    Keyfi yerinde

    Neşesi bir hayli yerinde olan Survivor Nisa, etrafa gülücükler saçtı.

    Bölükbaşı, acelesi olduğunu söyleyerek yarışmayla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

    Nisa Bölükbaşı, sokakta kupayla geziyor #1

    Nisa Bölükbaşı, sokakta kupayla geziyor #2


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