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- Nisa Bölükbaşı, sokakta kupayla geziyor
Nisa Bölükbaşı, sokakta kupayla geziyor
Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star kupasıyla geziyor.
- Haber Merkezi
- 06.07.2022 - 11:39
Survivor 2022 All Star’ın birincisi Nisa Bölükbaşı önceki gün Nişantaşı’nda şampiyonluğu büyük tartışmalara neden olan kupasıyla objektiflere yansıdı.
Kupayı yanından ayırmıyor
Altı ay önce, yarışma başlamadan kedilerini emanet eettiği arkadaşının evinden çıkan Bölükbaşı, elinde taşıdığı şampiyonluk kupasını itinayla kendisini almaya gelen otomobilin bagajına koydu.
Keyfi yerinde
Neşesi bir hayli yerinde olan Survivor Nisa, etrafa gülücükler saçtı.
Bölükbaşı, acelesi olduğunu söyleyerek yarışmayla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.