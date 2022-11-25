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    Nükhet Duru kendini savundu

    Tayt açıklamasıyla gündem olan Nükhet Duru, eleştirilere yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 11:19
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    Nükhet Duru kendini savundu

    Okan Bayülgen’in TV 100’de yayınlanan “Uykusuzlar Kulübü” programına konuk olan Nükhet Duru,daha önce yaptığı tayt açıklaması yüzünden kendisini eleştirenlere cevap verdi.

    "Kanaat önderi değilim"

    Duru, “Sen o sözleri erkeklerle ilgili mi, yoksa kadınlarla ilgili mi söyledin?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Ben kadınlarla ilgili söyledim. Bu konuda kanaat önderi olduğum için değil. Yoldan geçerken bir anda ‘Tayt giymeyin’ demedim. Bir defile sonrasında mikrofon uzattılar, ‘En sevmediğiniz kılık nedir?’ diye sordular.”

    "Tank gibi ayakkabılar"

    Duru, sözlerini şöyle sürdürdü: “En sevmediğim kılık tayt. Her şeyin bir adabı var. Birtakım kılıkların yeri ve zamanı var. Sokağa çıktıkları zaman hiç şık görünmüyorlar. Çünkü altına tank gibi bir spor pabuç giyiyorlar. ‘Bu nedir acaba?’ diyorsun. Ben bunu beğenmek zorunda değilim. Nerede kaldı fikir özgürlüğü?”

    Nükhet Duru kendini savundu #1


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