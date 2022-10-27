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    Nükhet Duru: Tayt olayına bir dur deyin artık

    Katıldığı bir davet öncesinde dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Kadınların tayt giymesinden hoşlanmadığını belirten Duru, "Ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum" dedi.
    • 27.10.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 09:24
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    Nükhet Duru: Tayt olayına bir dur deyin artık

    Usta şarkıcı Nükhet Duru, geçen yıllara rağmen sesiyle adeta büyülüyor.

    70'li-80'li yılların popüler şarkıcısı, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

    68 yaşındaki şarkıcı, zaman zaman paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

    Kadınların tayt giymesinden rahatsız

    Yoğun bir konser takvimi olan Duru'nun, birçok sanatçıyla yaptığı düetler de büyük beğeni topluyor.

    Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davet öncesi çarpıcı açıklamalarda bulunan şarkıcı, kadınların tayt giymesinden rahatsız olduğunu dile getirdi.

    Nükhet Duru: Tayt olayına bir dur deyin artık #1

    "Hoş bir görüntü değil"

    Duru şu sözleri sarf etti:

    "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız." ifadelerini kullandı.

    Nükhet Duru: Tayt olayına bir dur deyin artık #2


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