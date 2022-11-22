Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu

Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu

'Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Nur Tuğba Namlı, üçüncü kez annelik sevinci yaşadı.

Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programı, Namlı’nın doğum iznine ayrılması sebebiyle 7 Kasım’dan itibaren Hakan Ural ve Hilal Özdemir Babacan’ın sunumuyla ekrana geliyor.

2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile dünyaevine giren Nur Tuğba Namlı, üçüncü kez anne olma mutluluğu yaşadı.

"Hanımefendi dostum"

Hakan Ural, müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştı: "Dünya güzeli, altın kalpli iş arkadaşım, dostum, hanımefendi sanatçımız Nur Tuğba Namlı an itibarı ile üçüncü evladını sağlıkla dünyaya getirmiştir.

Duyduk duymadık kalmasın. Allah sağlıkla, huzurla, mutlulukla büyütmeyi nasip etsin. Ailesine vatanına milletine hayırlı evlat olsun inşallah."