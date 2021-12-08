Kadın bir seyirci, Nur Viral’in programına bağlanarak eşinin sevgilisini yakaladığını anlattı. Kadın, “Kadına mesaj attım diye eşim bana tokat attı” dedi.

Beyaz TV ekranlarında Nru Viral’in sunumu ile seyircisi ile buluşan ‘Hayatta Her Şey Var’ programı, birbirinden farklı olayları ekranlara taşımaya devam ediyor.

Programa telefonla ile bağlanan seyirciler dertlerini ve sorunlarını anlatırken, uzman konuklar da seyircilere tavsiyelerde bulunuyor.

Programa son olarak, kocası tarafından aldatılan bir kadın seyircinin anlattıkları damga vurdu.

İsmini vermek istemeyen kadın, yeni evlendiği zamanlarda eşinin askerdeyken eski sevgilisine mektup yazdığını ve mektupta evliliği hakkında bilgiler verdiğini, o zamandan beri eşine karşı güvenini yitirdiğini anlattı.

“YILBAŞI GECESİ BAYANI ARADIM”

Kocasının sevgilisini öğrenince kadına mesaj attığı için tokat yiyen kadın, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“6-7 yıl önce arkadaşı ile Facebook’ta sevgilisini konuşmuş. Facebook’u kapatmadan bilgisayarı kapatmış. Ve ben açtığım an o sayfa çıktı. O kadar yıkıldım ki. 'Eşimle anlaşamıyorum, ayrılacağım' yazmış. Bunu öğrendiğimde telefonunda en sık aranan numarayı aldım. Yılbaşı gecesi bayanı aradım. Eşim eve gelmemişti. 'Sizin yanınızda mı' diye sordum.





“BOŞAN DEDİLER AMA YAPAMADIM”

Eşim eve geldi. Öğrendiğimi açıkladım. Kadına mesaj attım diye eşim bana bir tokat attı… Ben de evden kovdum. 5-6 ay ayrıldık. Bu süreç çok kötüydü. Psikolojim bozuldum. Çocuklarım anne boşan dediler ama yapamadım.

Nur Viral'de seyirci: Kocam, sevgilisini arayınca bana tokat attı VİDEO



“6 YILDIR BERABERİZ ESKİYİ UNUTAMADIM”

Eşimin akrabaları bizi yeniden birleştirdi. Şu an 6 yıldır eşimle beraberiz ama eskiyi unutamadım. O kadına verdiği değeri gördüm.

“BANA VERMEDİĞİ DEĞERİ ONA VERMESİ ÇOK YIPRATTI”

Bana vermediği değeri ona vermesi çok yıprattı. Kadınla pikniğe gitmişler, resimler çekilmişler. Kadının annesi hastanede yatıyordu onunla birebir ilgilenip her şeyine koştu. Ben hastalanırım, çocuklarım beni hastaneye götürür.”





“ERKEKLERİN HAYATIN İÇİN YAPTIKLARININ ÇOK DA ANLAMLI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Kadın seyircinin ifadelerinin ardından açıklamalar yapan Özkalyoncu ise, şu açıklamalarda bulundu:

“Öteki kadına benden daha çok değer verdi diyerek kendinize haksızlık etmeyin. O zaman boşanırdı. Ben erkeklerin hayatın için yaptıklarının çok da anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Biz yüklüyoruz o anlamaları. Bak bu arada 5 çocuğun olmuş evlilik devam ediyor. Kendine bu kadar haksızlık etme. Ben değerliyim diyeceksin.”

Nur Viral ise, yabancı kadının annesinin başında beklerken kendi eşi hastalandığında adamın ilgilenmemesine tepki göstererek, kadının kendisini değersiz hissetmesine hak verdi.