Nurgül Yeşilçay'ın NFT dizisi satışa çıkıyor

Ünlü oyuncunun 6 aydır üzerinde çalıştığı, sadece fotoğraflarla hazırlanan “Poz” adlı mini dizi, NFT olarak satışa sunulacak

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı mini dizi projesini hayata geçirdi.

İLK NURGÜL YAPTI

Yeşilçay'ın 6 aydır üzerinde çalıştığı, fotoroman mantığında, kamera yerine fotoğraf makinasının kullanıldığı, dünyada ilk olma özelliği taşıyan, 7 bölümlük mini dizi Poz, NFT olarak kasım ayından itibaren satışa çıkacak.

80 BİN TL

Yapımcılığını Necati Kocabay'ın, senaryosunu ve yönetmenliğini de Nurgül Yeşilçay'ın yaptığı bölümler 3-4 dakika sürecek. Sadece 50 kişinin sahip olacağı dizinin, NFT olarak satış miktarının 8 bin 600 dolar (yaklaşık 80 bin TL) olacağı öğrenildi.