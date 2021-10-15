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- Nurgül Yeşilçay'ın NFT dizisi satışa çıkıyor
Nurgül Yeşilçay'ın NFT dizisi satışa çıkıyor
Ünlü oyuncunun 6 aydır üzerinde çalıştığı, sadece fotoğraflarla hazırlanan “Poz” adlı mini dizi, NFT olarak satışa sunulacak
- Haber Merkezi
- 15.10.2021 - 09:12
- Güncelleme : 15.10.2021 - 09:42
Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı mini dizi projesini hayata geçirdi.
İLK NURGÜL YAPTI
Yeşilçay'ın 6 aydır üzerinde çalıştığı, fotoroman mantığında, kamera yerine fotoğraf makinasının kullanıldığı, dünyada ilk olma özelliği taşıyan, 7 bölümlük mini dizi Poz, NFT olarak kasım ayından itibaren satışa çıkacak.
80 BİN TL
Yapımcılığını Necati Kocabay'ın, senaryosunu ve yönetmenliğini de Nurgül Yeşilçay'ın yaptığı bölümler 3-4 dakika sürecek. Sadece 50 kişinin sahip olacağı dizinin, NFT olarak satış miktarının 8 bin 600 dolar (yaklaşık 80 bin TL) olacağı öğrenildi.