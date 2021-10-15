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    Nurgül Yeşilçay'ın NFT dizisi satışa çıkıyor

    Ünlü oyuncunun 6 aydır üzerinde çalıştığı, sadece fotoğraflarla hazırlanan “Poz” adlı mini dizi, NFT olarak satışa sunulacak
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 09:42
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    Nurgül Yeşilçay'ın NFT dizisi satışa çıkıyor

    Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı mini dizi projesini hayata geçirdi.

    İLK NURGÜL YAPTI

    Yeşilçay'ın 6 aydır üzerinde çalıştığı, fotoroman mantığında, kamera yerine fotoğraf makinasının kullanıldığı, dünyada ilk olma özelliği taşıyan, 7 bölümlük mini dizi Poz, NFT olarak kasım ayından itibaren satışa çıkacak.

    80 BİN TL

    Yapımcılığını Necati Kocabay'ın, senaryosunu ve yönetmenliğini de Nurgül Yeşilçay'ın yaptığı bölümler 3-4 dakika sürecek. Sadece 50 kişinin sahip olacağı dizinin, NFT olarak satış miktarının 8 bin 600 dolar (yaklaşık 80 bin TL) olacağı öğrenildi.

    Nurgül Yeşilçay ın NFT dizisi satışa çıkıyor #1

    Nurgül Yeşilçay ın NFT dizisi satışa çıkıyor #2

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