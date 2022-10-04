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    Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı

    Tatil pozlarıyla yaza damga vuran 46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, nasıl zayıfladığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 08:00
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 08:09
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    Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı

    Tatil dönüşü gecelerde boy gösteren Nurgül Yeşilçay derin yırtmaçlı elbise seçimleriyle kendine hayran bıraktı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali ünlü akınına uğradı. Geceye katılanlar arasında Nurgül yeşilçay da vardı.

    İşte Nurgül'ün sırrı

    Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parladığında kariyerinin çok başında olan Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrı ile gündeme geldi.

    Nurgül Yeşilçay zayıflamasındaki en büyük etkeni şu sözlerle açıkladı: "16 saat aç kalıyorum, gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum"

    Nurgül Yeşilçay ın zayıflama sırrı #1

    Nurgül Yeşilçay ın zayıflama sırrı #2

    Nurgül Yeşilçay ın zayıflama sırrı #3

    Nurgül Yeşilçay ın zayıflama sırrı #4


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