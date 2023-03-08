Nusret Gökçe, uçakla Türkiye için yardım çağrısı yaptı En son AFAD'a yaptığı 25 milyon TL bağış ile çok konuşulan Nusret Gökçe'den depremzedeler için yeni bir hamle geldi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından ünlü isimler de herkes gibi seferber oldu. Dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe, Türkiye için yurt dışında da yeniden yardım çağrısı yaptı. Uçakla yardım çağrısı Nusret Gökçe, bir uçağın kanadına taktırdığı yazıyı sosyal medya hesabında paylaştı. İngilizce olan paylaşımda "HELP FOR TURKİYE #SALTBAE" yazılı olduğu görüldü. Ünlü şef paylaşımına, Mustafa Yıldızdoğan'ın Bizim Memleket adlı şarkısını ekledi. Paylaşıma, kullanıcılardan destek ve teşekkür yorumları geldi.