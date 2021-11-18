Nusret’e eski çalışanlarından dava

Dünyaca ünlü kasap ve işletmeci Nusret Gökçe’nin başı eski çalışanlarıyla belada.

Tuzlama hareketi ile dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu ve daha çok “Salt Bae” olarak bilinen Manhattan'daki et lokantasının iki eski çalışanı, ayrımcılık iddiası ile 500 bin dolarlık dava açtı.

Türk çalışanlarının korunduğunu iddia eden garson Angelo Maher ve bartender Elizabeth Cruz, Latin kökenli oldukları için ayrımcılığa maruz kaldıklarını iddia etti.

HELAL ET YALANI

2017’de restoranda çalışan Peru asıllı Maher, zor işler verildiği ve Türk çalışanların ise koruyup kollandığı iddia edilirken, “Restorana gelen bazı misafirler etin helal olup olmadığını sordu. Bu konuda yalan söylememiz istendi. Net bir bilgi olmasa da böyle söylememiz istendi” açıklamasını yaptı.

KISA ETEK İSTEDİ

Öte yandan Cruz’un da benzer bir durum yaşadığı ve bir gün işten eve gönderilerek, “Daha kısa etek, daha açık bir üst ve topuklu ayakkabıyla gel” diye uyarı aldığı öne sürüldü.