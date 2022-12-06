Nusret'in restoranını veganlar bastı

Dünya genelinde son dönemde artan vegan destekli protestolardan Nusret de nasibini aldı.

İngiltere'deki Animal Rebellion adlı hayvan hakları savunucusu aktivist grup, Londra'nın merkezindeki Knightsbridge'de yer alan Nusret Gökçe’ye ait Nusr-Et et restoranını bastı.

Garsonlar dışarı attı

Aktivist grup, önceden rezerve edilmiş masalara oturarak restoranı protesto etti. Nusr-Et'i "bozuk bir sistemin simgesi" olduğu için hedef aldıklarını aktaran protestocular, yaklaşık 1 saat sonra Nusr-et personeli tarafından restorandan dışarı atıldı.

"Altın kaplama biftekler bin sterline satılıyor"

Aktivist grup tarafından yapılan açıklamada, "bitki bazlı bir gıda sistemi" çağrısında bulunuldu. Animal Rebellion üyesi Ben Thomas, Nusr-Et'e yaptıkları baskın hakkında, "Bunun gibi restoranlar bozuk bir sistemin simgesi. Şu anda İngiltere'de iki milyon insan gıda bankalarına bel bağlarken, influencer şefler altın kaplama biftekleri bin sterlinin üzerinde satıyor." dedi. Metropolitan polisi, protestonun bildirildiğini ancak grubun memurlar gönderilmeden önce restorandan ayrıldığını söyledi.