Nusret'te altın süslü kahve 500 TL

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, ilginç sunumuyla gündeme gelen altın süslü kahvenin fiyatı herkesi şaşkına çevirdi.

Ünlü kasap Nusret Gökçe ilginç sunumlarla gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda eti altınla kaplayarak satışa sunan Gökçe, bu sefer de altınla süslediği kahvesini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Sosyete kasap Nusret'in kahve için istediği rakam ise herkesi şaşırttı.

BİR KAHVE 500 TL

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nusret Gökçe, önceki gün altınla süslenmiş kahvesini içerken video paylaşarak kahve dükkanı açacağını söyledi.

Şu anda Nispetiye'de iki iş yerini gezen Nusret, mal sahipleri anlaşabilirse 15 milyon TL bütçeyle kahveci açacak.

Gökçe, kısa sürede çok konuşulan kahvesini 500 TL'den satışa sunacak. Öte yandan ünlü isim altın kaplamalı hamburgerini de 2 bin liraya satıyor.

Restoranlarının dışında yatırım yapmaya önem veren Nusret Gökçe, 2019 yılında 310 milyon liraya bir otel almıştı.

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