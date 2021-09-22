O ses Türkiye'nin çekimleri başladı, Hadise'siz ilk kare geldi! Ebru Gündeş'in keyfi yerinde

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri başladı. Çekimlere dair ilk kareyi sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı yayınlarken, Hadise'nin olmayışı dikkati çekti.

O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve jüri koltuğunda kimin oturacağı merak ediliyordu.

Hadise ve Ebru Gündeş arasında yaşanan "Reza Zarrab" krizinin ardından, Hadise'nin O Ses Türkiye'de yer almayacağı iddia edildi.

Konuya ilişkin Hadise net bir açıklama yapmaktan kaçınırken, Acun Ilıcalı ise ayrılığı doğruladı.

Hadise'nin yerine kimin geçeceği merak edilirken, Ebru Gündeş'in kadroda olacağı netleşti.

Acun Ilıcalı, Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç'u düşündüklerini söyledi ve görüşmelere başladıklarını açıkladı.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Koç, O Ses Türkiye'nin jüri koltuğuna oturdu.

ACUN ILICALI'DAN İLK KARE

O Ses Türkiye’nin çekimleri başladı, Acun Ilıcalı ilk paylaşımı yaptı. Hadise'nin gidişi sonrası jüriye Oğuzhan Koç dahil oldu.

Ilıcalı O Ses Türkiye'ye dair önemli açıklamalar yaparak "Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise'yi O Ses Rap'te göreceğiz." demişti.