Altın Kelebek'te iki ödül kazanan Müge Anlı, sahneye çıktığında ağladı.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerinin sahibi Müge Anlı oldu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Müge Anlı, ödülünü Demet Akbağ'ın elinden aldı. Gözyaşlarını tutamayan Anlı, bir süre konuşmakta güçlük yaşadı.

Anlı, teşekkür konuşmasında "İçimdeki kelebekleri harekete geçiren 'Altın Kelebek' heyecanını bana yaşatan, 14 yıldır benimle yürüyen herkese teşekkür ederim. Bir avuç arkadaşımla çıktığım bu yolda milyonlarca isimsiz kahraman benimle yol aldı.

Ödül alan Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı VİDEO

"GÖZYAŞLARINI DİNDİRDİK"

Kötü insanlarla aynı havayı solumak istemiyorduk. Eşlerin, çocukların gözyaşlarını dindirdik. Aşevleri kurduk, onlarca yardım yaptık, en güzeli de birlikte yaptık. Her gün şükrediyorum ve geriye dönüp baktığımda 'iyi ki' diyorum. " dedi.