Oğulcan Engin ile Miray Daner bir mekandan çıkarken görüntülendi

Ezgi Eyüboğlu ile uzun süren ilişkisini noktalayan Oğulcan Engin, ünlü oyuncu Miray Daner ile Emirgan'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Oğulcan Engin ve Miray Daner hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemini yerinden sarstı.

Geçtiğimiz temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren ilişkisini sonlandıran Oğulcan Engin'in adı daha sonra da YouTuber Ala Tokel ile anılmıştı. Tokel ile birlikteliği kısa süren Engin'in, ilgisi şimdi de Miray Daner'e yöneldiği iddia edildi.

MİRAY DANER İLE BİR MEKANDAN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

tv100'ün haberine göre; Oğulcan ünlü oyuncu Miray ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, dün akşam Emirgan'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sosyal medyada birbirlerini takibe alan Oğulcan ve Miray, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama bulunmadı.

"AYRILDIĞIMIZDAN HABERİM YOK, EZGİ'YE SORUN"

Öte yandan Ezgi Eyüboğlu, iki yıldır aşk yaşadığı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Oğulcan, ayrılık sorularına, "Benim haberim yok, Ezgi Hanım'a sorun" yanıtını vermişti.

"YAŞATMAYA ÇALIŞAN BİRİYİM"

Ünlü oyuncu, "İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz. Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz" sorusuna dikkat çeken bir yanıt vermişti.

Eyüboğlu, "Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil, yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil." demişti.

"BİRÇOK ŞEYDEN ÖDÜN VERDİM"

Ezgi Eyüboğlu, ödün vermek konusundaki soruyu, "Birçok şeyden ödün verdim geçmişte, değdiği de oldu değmediği de. Yaşayarak öğreniyoruz zamanla" diye yanıtlamıştı. Ayrılığa rağmen birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, aralarındaki son bağı da koparmıştı. Oğulcan ve Ezgi sosyal medyada karşılıklı olarak birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı.