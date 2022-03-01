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    Oğuzhan Koç, yağ aldırdı

    Damatlık giymek için hazırlık yapan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, bıçak altına yattı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 11:49
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    Oğuzhan Koç, yağ aldırdı

    Magazin basınının en gözde çifti konumundaki Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni haber var. Sevgilisi Demet Özdemir'le düğün hazırlığı yapan Oğuzhan Koç, fazla yağlarından kurtulmak için Liposuction yaptırdı.

    İki aşık hakkında bir yazı kaleme alan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Oğuzhan Koç’la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

    "MORARDI"

    Onur Akay, "Önümüzdeki aylarda Demet Özdemir’le dünyaevine girmeye hazırlanan Oğuzhan Koç, hazırlıklara başladı ve düğün öncesinde göbek ve kalça yağlarını aldırdı. Operasyon sonrası Liposuction yaptırdığı bölgelerde ödem ve morluklar oluştuğu için sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Koç, şimdilerde evde dinleniyormuş.

    "ACİL ŞİFALAR DİLERİM"

    Ayrıca baş dönmesi ve ağrı gibi problemler yaşadığını da öğrendiğim Oğuzhan, düzenli olarak masaj yaptırıyor ve korse de takıyormuş. Yakışıklı bir damat olmak için bıçak altına yatan ve ağrılar çeken Oğuzhan Koç’a acil şifalar dilerim.

    Öte yandan Oğuzhan Koç, artık Demet Özdemir’in stil danışmanı Rutkay Öziş’le çalışmaya başladı. Yani Oğuzhan her konuda kendisini Demet’e teslim etti. Zaten Liposuction yaptırmasını da Demet önermiş."

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