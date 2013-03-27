Oktay Kaynarca kimdir

Kurtlar Vadisi dizisinin Süleyman Çakır'ı, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te İstanbul'da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Üsküdar Lisesi'nde ardından da Hopa Lisesi'nde okudu.

İlk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özak'ın "Duvarıların Ötesi" adlı oyunda yer aldı. Ardından da birkaç çocuk oyununda yer alan Oktay Kaynarca, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nü bitirdikten sonra 1990 ile 1997 yılları arasında çeşitli kanallarda yarışma ve eğlence programı sunuculuğu yaptı. Konservatuvar zamanında TRT'de birkaç dizide yer aldı. İlk profesyonel oyunu Ali Atik ve Ayşegül Atik ile birlikte yer aldığı bir çocuk oyunu oldu.

Mezun olduktan sonra 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu gibi oyuncular ile rol aldı. 1993 ve 1994 yılında sahnelenen "Derin Bir Soluk Al" adlı adlı oyun ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

İlk sinema çalışması "Suyun Öte Yanı" olan oyuncu daha sonra "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni", "Yengeç Sepeti", "Bir Kadının Anatomisi" ve "Deliyürek" gibi sinema filmlerinde rol aldı. "Yengeç Sepeti" ve "Bumerang Cehennemi" adlı filmleriyle de Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Daha sonraki dönem teleziyon dizilerine ağırlık veren Oktay Kaynarca, "Kurtlar Vadisi" adlı dizice canlandırdığı "Süleyman Çakır" karakteri ile çıkış yaptı. "Kurtlar Vadisi" adlı diziden sonra "Aşkımızda Ölüm Var", "İlk Aşkım" ve "Geniş Zamanlar" adlı dizilerde rol aldıysa da bu diziler uzun soluklu olmadı. 2007 yılında "Beynelnilel" ve "Sıfır Dediğimde" adlı filmlerde rol aldıktan sonra ayını yıl "Kuzey Rüzgarı" adlı dizide Poyraz karakteri ile karşımıza çıktı. "Ölümden Öte Köy Yok" isimli bir de şiir albümü bulunmaktadır. Kaynarca, 2011 yılında yayına giren Nuri dizisinde Nuri karakterini oynamıştır. 2012 yılında Melek Angun ile dünya evine girmiştir. Ayrıca 2012 yılında Ustura Kemal dizisine başlamış fakat gereken reytingleri yakalayamadığı için diziye son vermek zorunda kalmıştır.