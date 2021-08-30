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- Ölümden 1 dakika ile kurtuldu! Şarkıcı Doğuş'un tatil kazası
Ölümden 1 dakika ile kurtuldu! Şarkıcı Doğuş'un tatil kazası
Antalya'da ailesiyle birlikte tatile çıkan şarkıcı Doğuş, tüpsüz dalış yaptı. Su yüzeyine çıkamayan ünlü şarkıcıyı tekne kaptanı kurtarıp hastaneye kaldırdı.
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 18:01
- Güncelleme : 30.08.2021 - 18:04
Ailesi ile birlikte tekne turuna çıkan sanatçı, tüpsüz dalış yaparken az daha canından oluyordu.
Doğuş'un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak ünlü şarkıcıyı tekneye çıkardı.
Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kaptanın erken müdahalesiyle sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi.
"1 DAKİKA İLE KURTULDU"
Sanatçının doktoru "1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi" dedi.