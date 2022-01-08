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    Onları hiç görmediniz! Seren Serengil'in Finlandiya'daki kardeşleri...

    Babası Öztürk Serengil'den olan kardeşlerini ilk defa paylaşan Serengil, paylaşımına "Burnumda tütüyorsunuz" yorumunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 12:49
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    Onları hiç görmediniz! Seren Serengil'in Finlandiya'daki kardeşleri...

    Mide ameliyatları sebebiyle sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil son ameliyatın ardından hemen ekrana döndü.

    Özel hayatıyla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Seren Serengil en son, Armağan Çağlayan'ın programına katılarak anne ve babasından toplamda beş kardeşi olduğunu açıklamıştı.

    Serengil, kardeşlerini ilk kez paylaştı.

    "BURNUMDA TÜTÜYORSUNUZ"

    Babası Öztürk Serengil'den olan ve Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini Instagram hesabından paylaşan Seren Serengil, kardeşlerine olan sevgisini ortaya koydu.

    Yeğenin de fotoğrafını paylaşan Serengil,"Yeğenim kendi yaş kategorisinde Finlandiya jimnastik şampiyonu oldu. Gurur duyuyorum" notunu düştü.

    Onları hiç görmediniz! Seren Serengil in Finlandiya daki kardeşleri... #1

    "BANA EN ÇOK BENZEYEN..."

    "Bu da bana en çok benzeyen kardeşim. Hepsi Finlandiya'da yaşıyorlar. Çok özlüyorum." yazan Serengil'in kardeşiyle olan benzerliği dikkat çekti.

    Onları hiç görmediniz! Seren Serengil in Finlandiya daki kardeşleri... #2

    Onları hiç görmediniz! Seren Serengil in Finlandiya daki kardeşleri... #3


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