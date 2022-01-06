Onur Buldu'nun aşk karesi

Güldür Güldür'ün Bilal'i, öğretmen eşiyle verdiği romantik pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncu Onur Buldu, bir buçuk yıl önce Duygu Koz'la evlenmişti. Gözlerden uzak yaşadığı ilişkisine dair çok yorum ve paylaşımda bulunmayan Buldu ve eşinden beklenen aşk fotoğrafı geldi.

Öğretmen olan Duygu Kozoğlu da eşiyle bir pozunu paylaşmayı ihmal etmedi. Onur Buldu ve öğretmen eşinin aşk pozlarına yorum ve beğeni yağdı.

1. YIL KUTLAMASINI UNUTMUŞTU

39 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yıl, birinci yılında evlilik yıl dönümünü unuttuğunu itiraf etmişti.