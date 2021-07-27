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    Onur Buldu'nun çocukluğu Ecem Erkek'e benzetildi

    Oyuncu Onur Buldu, çocukluk fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Takipçileri Buldu'nun çocukluğunu rol arkadaşı Ecem Erkek'e benzetti.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 14:00
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    Onur Buldu'nun çocukluğu Ecem Erkek'e benzetildi

    Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı tiplemelerle adından sıkça söz ettiren oyuncu Onur Buldu'nun, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflar olay oldu.

    "MERMİYE KAFA ATTIĞIMIZ YILLAR"

    Oyuncu, son olarak çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. "Mermiye kafa attığımız yıllar" notuyla yayınladığı fotoğraf, kısa sürede büyük ilgi gördü.

    Buldu’nun çocukluğu, Güldür Güldür'de 'Naime' karakterine hayat veren rol arkadaşı Ecem Erkek'e benzetildi. Fotoğrafın altına binlerce yorum yapıldı.

    Onur Buldu nun çocukluğu Ecem Erkek e benzetildi #1Onur Buldu nun çocukluğu Ecem Erkek e benzetildi #2

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