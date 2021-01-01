Orhan Gencebay: Aşı olacağım

Orhan Gencebay, sırası geldiğinde koronavirüs aşısı olacağını söyledi.

Usta sanatçı Orhan Gencebay, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Aşı olacağını söyleyen Gencebay, kendisine sosyal medyada edilen hakaretle ilgili de konuştu.

"BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

Orhan Gencebay, ''O davalardan kazandığım parayı hayır kurumlarına bağışlayacağım. Orada art niyet var o yüzden bedelini ödeyecekler'' dedi.

"AŞININ YARARI VAR"

Koronovirüs aşısı olacağını söyleyen Gencebay, ''Devletimiz ne diyorsa saygımızda, inancımızda sonsuzdur. Aşının kesinlikle büyük bir yararı var. Rivayetler var onlara kulak asmıyorum hiç. Bilim insanlarının ne söylediği önemli bizim için'' ifadelerini kullandı.

"BU DA GEÇER"

2020 yılı için yorumda bulunan usta sanatçı, ''Bu da geçer, neler geçmedi ki'' şeklinde konuştu.

Gencebay, kendisine Instagram üzerinden 'yalaka' ifadesini kullanarak 'hakaret' ettiği gerekçesiyle S.S'ye dava açmış ve geçtiğimiz gün görülen duruşmada sanığa bin 500 TL adli para cezası verilmişti.