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    Orhan Gencebay, dekolteli sahne kıyafetleri hakkında konuştu

    Orhan Gencebay, dekolteli sahne kıyafetleri hakkında konuştu

    Orhan Gencebay, aylardır tartışılan dekolteli sahne kıyafetleri hakkında düşüncelerini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 07:45
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 09:15
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    Usta sanatçı  Orhan Gencebay, ailesiyle birlikte Etiler'deki bir mekanda yemek yedi. Gencebay, mekan çıkışı açıklamalarda bulundu. Son dönemin tartışma konularından birisi olan sahne kıyafetleri hakkında konuşan Gencebay, "Edepli olmak lazım" dedi.

    "ZAMAN DEĞİŞTİ"

    Gencebay, "Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti.

    "İNSANA YAKIŞAN OLMASI LAZIM"

    Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum, bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım" dedi.

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