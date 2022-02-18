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    Orhan Gencebay: Gülşen benim evladımdır

    Orhan Gencebay: Gülşen benim evladımdır

    Dekolteli sahne kıyafetlerine yönelik 'edep' açıklamasında bulunan Orhan Gencebay, tepkiler üzerine özür diledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 14:02
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 14:07
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    Sanat camiasından bazı isimler, son zamanlardaki konserlerinde tercih ettikleri kostümler dolayısıyla günlerce magazin gündeminin ilk sırasında yer aldı.

    Gülşen, Hülya Avşar, Hande Yener, Lerzan Mutlu...

    Özel bir mekanda sahne alarak sevenlerine keyifli anlar yaşatan şarkıcılar, dekolteli ve transparan kostümleriyle iddiali bir dönem geçirdi.

    Bu kostümler ise kimileri tarafından beğenildi, kimileri tarafından fazla bulundu.

    Günler süren tartışmalara bir yorum da usta sanatçı Orhan Gencebay'dan gelmişti.

    "EDEPLİ OLMAK LAZIM"

    Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan Gencebay, zamanın değiştiğini söyleyerek "Edepli olmak lazım." ifadesini kullanmıştı.

    Orhan Gencebay: Gülşen benim evladımdır #1

    GÜLŞEN'DEN CEVAP: NAMUSLU GÖRÜNMEK KİMLERE KALMIŞ

    Gencebay'ın bu açıklamasının ardından Gülşen'den yanıt gecikmedi.

    Dün akşam sahne aldığı bir mekanda 'Namus' şarkısını seslendiren Gülşen, "Arkadaşlar, ülkemizin şarkısı bu şarkı, ilan ediyorum. 'Namuslu görünmek kimlere kalmış!' diyerek buraya nokta koymak istiyorum." dedi.

    ORHAN BABA'DAN 'ÖZÜR'

    Yaşananlar üzerine ise Gencebay ikinci bir açıklama yaptı.

    'Söylemezsem Olmaz' programına konuşan Gencebay, sözlerinin Gülşen'e yönelik olmadığını belirterek özür diledi.

    "YANLIŞ ANLAŞILDIM"

    Gencebay, "Hayatımda kimseye ne kötü bir söz söyledim ne de dedikodu yaptım. Ülkemizde herkes özgürdür. Ben 'Gülşen Hanım yanlış bir şey yaptı' demedim, demem de! Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim.

    "GÜLŞEN BENİM EVLADIMDIR"

    Gülşen benim evladımdır. Bu söz, ağır bir sözdür bana. Fakat yine de belli bir ölçüde hoş görebilirim. Böyle bir sözle muhatap olmayı kesinlikle istemezdim." ifadelerini kullandı.

    Gülşen, transparan elbisesiyle dikkat çekti VİDEO

    Orhan Gencebay: Gülşen benim evladımdır #2

    Orhan Gencebay: Gülşen benim evladımdır #3

    Orhan Gencebay: Gülşen benim evladımdır #4

    Orhan Gencebay: Gülşen benim evladımdır #5


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