Orhan Gencebay, rutin kontrolleri için hastaneye gitti

Eşi Orhan Gencebay'ın koronaya yakalandığı ve kalp rahatsızlıkları olduğu iddialarının yakınlarını tedirgin ettiğini söyleyen Sevim Emre, Orhan Gencebay'a rutin sağlık kontrolü yapıldığını söyledi.

Gün içerisinde Orhan Gencebay'ın koronavirüse yakalandığına ve özel bir hastanede tedavi altına alındığına dair haberler yayıldı.

Birçok internet sitesinde Orhan Gencebay'ın kalp rahatsızlıkları bulunduğu gibi ifadelere yer verilirken, Gencebay'ın eşi Sevim Emre, iddialara açıklık getirdi.

Orhan Gencebay'ın rutin sağlık kontrollerinin yapıldığını söyleyen Sevim Emre, iddialara tepki gösterdi.

"ORHAN BABANIZ KALE GİBİ"

Bu gibi iddiaların yakınlarını tedirgin ettiğini dile getiren Sevim Emre, "Çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapıyorum. Orhan Babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi... Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler..." açıklamasında bulundu.