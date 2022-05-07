Orhan Gencebay'ın 48 yıllık eşi Sevim Emre'yi görenler tanıyamadı

1974 yılından beri Orhan Gencebay ile mutlu bir evlilik sürdüren Sevim Emre'nin son paylaşımını görenler, tanıyamadı.

Orhan Gencebay'ın 77 yaşındaki eşi Sevim Emre, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Hayatına dair sık sık paylaşım yapan ünlü isim, son karesiyle olay oldu.

Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu olan Sevim Emre, kullandığı Instagram filtreleriyle adeta kendini 18 yaşında döndürdü.

Emre'nin fotoğraflarına uyguladığı abartılı photoshop görenleri şaşkına çevirdi.

Photoshop'u abarttı

Yüzündeki tüm kırışıklıkları yok eden ve gençleşen Sevim Emre'nin takipçileri, tanımakta güçlük çekti.

Photoshop'un dozunu fazla kaçıran Sevim Emre, son paylaşımına ''Doğrulanmış

Dili dini rengi ne olursa olsun iyiler iyidir ne demiş; HacıBektaş veli “Elin açık ,gönlün açık, sofran açık olsun ..Ayıpları ört , Sırları tut, Öfkenide yut “ Bende diyorumki yolun insan olmaktan geçsin insan doğuyoruzda insan kalanlar acaba ne kadar..????'' notunu düştü.