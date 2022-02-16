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    Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına vurduğu anlar yine gündem oldu

    Kadın şarkıcıların sahnede giydiği abartılı bulunan sahne kıyafetleri hakkında konuşan Orhan Gencebay'ın eski bir videosu yine sosyal medyada gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 12:45
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    Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına vurduğu anlar yine gündem oldu

    Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Etiler'deki bir mekanda yemek yiyen usta sanatçı Orhan Gencebay, mekan çıkışı çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

    "EDEPLİ OLMAK LAZIM"

    Usta sanatçı, son dönemin en çok tartışılan konusu haline gelen Gülşen, Hadise, Hülya Avşar ve Hande Yener gibi isimlerin sahne kıyafetleri hakkında açıklama yapmış ve "Edepli olmak lazım." demişti.

    "ZAMAN DEĞİŞTİ"

    Zamanın değiştiğini söyleyen Gencebay, muhabirlere "Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Edepli olmak lazım." demişti.

    HÜLYA AVŞAR'IN KALÇASINA VURUYOR

    Sosyal medyada bir kesimin tepkisini çeken açıklama sonrasında Gencebay'ın, 2015 yılında kaydedilen bir görüntüsü yeniden gündeme geldi. Videoda Orhan Gencebay'ın, Hülya Avşar'ın kalçasına tokat attığı ve hep birlikte güldükleri görülüyor.

    Orhan Gencebay ın Hülya Avşar ın kalçasına vurduğu anlar yine gündem oldu #1

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