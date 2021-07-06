Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay nişanlandı

Gökhan Gencebay, 2016 yılından beri aşk yaşadığı Seda Han ile evlilik kararı aldı.

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Oyuncu olan Gökhan Gencebay, 5 yıldır birlikte olduğu Seda Han ile nişanlandı.

GENCEBAY AİLESİNİN NİŞAN MUTLULUĞU

Çift, aile arasında sade bir tören düzenledi.

Mutlu haberi Instagram hesabından paylaştığı kare ile duyuran Sevim Emre, "Günün adı mutluluk. Mutluluk ve başarı seninle olsun. Benim aslan parçam nefesim, efendi oğlum. Yavrularım benim rabbim nazarlardan korusun sizi." ifadelerini kullandı.