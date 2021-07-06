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    Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay nişanlandı

    Gökhan Gencebay, 2016 yılından beri aşk yaşadığı Seda Han ile evlilik kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 16:14
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 16:33
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    Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay nişanlandı

    Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, evlilik yolunda ilk adımı attı.

    Oyuncu olan Gökhan Gencebay, 5 yıldır birlikte olduğu Seda Han ile nişanlandı.

    GENCEBAY AİLESİNİN NİŞAN MUTLULUĞU

    Çift, aile arasında sade bir tören düzenledi.

    Mutlu haberi Instagram hesabından paylaştığı kare ile duyuran Sevim Emre, "Günün adı mutluluk. Mutluluk ve başarı seninle olsun. Benim aslan parçam nefesim, efendi oğlum. Yavrularım benim rabbim nazarlardan korusun sizi." ifadelerini kullandı.

    Orhan Gencebay ın oğlu Gökhan Gencebay nişanlandı #1

    Orhan Gencebay ın oğlu Gökhan Gencebay nişanlandı #2

    Orhan Gencebay ın oğlu Gökhan Gencebay nişanlandı #3

    Orhan Gencebay ın oğlu Gökhan Gencebay nişanlandı #4

    Orhan Gencebay ın oğlu Gökhan Gencebay nişanlandı #5

    Orhan Gencebay ın oğlu Gökhan Gencebay nişanlandı #6

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