Oryantal Didem: Alnımın teriyle ev aldım

Bir dönem İbrahim Tatlıses'in yanında dans eden oryantal Didem tek hayalinin televizyona dönmek olduğunu söyledi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programındaki dans performansıyla bir döneme damga vuran oryantal Didem Kınalı açıklamalarıyla dikkat çekti.

Bir dönem ekonomik olarak zorluklar yaşayan oryantal Didem yeni ev aldığını açıkladı.

Didem Kınalı açıklamasında şunları söyledi:

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

''Şükürler olsun evimi buldum. Bugün kaporamızı verdik. Allah isteyen herkese nasip etsin. Evi şu an görseniz tiksinirsiniz. Mütevazi bir ev ve içi harap durumda. Köpek bağlasan durmaz. Evin rayiç değeri belki 300 bin tl bile değil ancak Cihangir'in acayip bir semt olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz.

"FIRSATÇILIK YAPIYORLAR"

Fırsatçılar krizi de bahane ederek 1 milyon TL'den kapı açıyorlar. O fiyata bulursanız öpün başınıza koyun. 1+1 evlerin kirası 16.000 TL. Bir yıldır araştırıyorum ancak bütçeme uygun bir ev bulabildim. Son kuruşuma kadar eve verdiğim için evin içini yaptıramadım. Çalışarak alnımın terini akıtarak evimi tamamlamayı düşünüyorum. Allah herkesi kiracılıktan kurtarsın."







