Oryantal Didem: Faturalarımı ödeyemiyorum

Faturalarını ödeyemediğini açıklayan ünlü oryantal Didem Kınalı, aracını sattı.

Daha önce verdiği bir röportajda, kira ve elektrik faturalarını ödeyemediğini ve yardım için e-Devlet başvurusu yaptığını açıklayan oryantal Didem Kınalı, sonunda çareyi arabasını satmakta buldu.

CİPİNİ SATTI

Kınalı, henüz çalışamadığını ve bu nedenle cipini satışa çıkardığını açıkladı. Didem, ekonomik sıkıntılar yaşadığı için cipini satmak istediğini ve bir oto galerisine bıraktığını söyledi.

"BORCUM ÇOĞALDI"

Kınalı'nın, ünlü bir galerinin internet sitesinde 2012 model Land Rover cipini 485 bin TL'ye satışa çıkarıldığı öğrenildi. Oryantal Didem Kınalı, daha önceki pandemi nedeniyle işsizlikten yakınmış ve "Dans okulumu kapattım. Hiçbir gelirim yok, zor durumdayım. Bir yıldır çalışmıyorum. Faturalarımı menajerim ödedi, borcum da çoğaldı." diye açıklamada bulunmuştu.

Oryantal Didem, İbrahim Tatlıses'in bir döneme damga vuran programı 'İbo Show'da ettiği danslarla adından söz ettirmişti.