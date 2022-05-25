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    Oryantal Didem, sokakta kıyafetlerini sattı

    Ünlü oryantal Didem Kınalı, sokakta tezgah açıp kıyafetlerini sattı
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 10:08
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    Oryantal Didem, sokakta kıyafetlerini sattı

    İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle ün kazanan Didem Kınalı, son yıllarda maddi anlamda yaşadığı sıkıntılarla gündeme geliyordu.

    Kınalı, geçtiğimiz gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Kınalı, sokak hayvanları için düzenlenen yardım kampanyasına katıldı.

    Hayvan seviyor

    Geçtiğimiz ay kedisini kaybeden Kınalı, hayvanları çok sevdiğini ve kazancının yarısını Cihangir sokaklarındaki kedi ve köpekler için harcadığını söyledi.

    Ünlü oryantal, daha önce binlerce TL harcayarak aldığı kıyafetlerini 50 TL, 100 TL gibi rakamlara gönül verdiği hayvanlar uğruna sattı.

     

    Oryantal Didem, sokakta kıyafetlerini sattı #1

    Oryantal Didem, sokakta kıyafetlerini sattı #2

    Oryantal Didem, sokakta kıyafetlerini sattı #3

    Oryantal Didem, sokakta kıyafetlerini sattı #4

    Oryantal Didem, sokakta kıyafetlerini sattı #5

    Oryantal Didem, sokakta kıyafetlerini sattı #6

    Oryantal Didem, sokakta kıyafetlerini sattı #7


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